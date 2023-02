Limite e Capraia deve incassare la sconfitta

I gol di Frea e Vannini non sono bastati al Limite e Capraia per scongiurare un altro ko. Nella 9ª giornata di ritorno di serie C1, infatti, i giallorossi di coach Marcello si sono dovuto arrendere anche al Deportivo Chiesanuova, passato per 5-2 al Pala Falcone e Borsellino di Sovigliana a Vinci grazie ad un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio per 4-1. Questa la formazione limitese scese in campo: Baccetti, Rizzati, Calugi, Cardellini, Ruffo, Matteini, Montanelli, Frea, Murdocca, Cinotti, Fashandi, Vannini. Nel girone B di C2 continua invece la marcia trionfale dell’Atletico Fucecchio. Nonostante le assenze di Moriani e Menichini, infatti, i biancorossi hanno travolto 9-1 in casa il Sorms San Mauro penultimo in classifica. Mattatori della serata i soliti Zito e Frediani (con 36 centri e a soli 4 gol dalla coppia di migliori marcatori stagionali), autori di una tripletta a testa mentre le altre reti portano la firma di Vigliotti, D’Alcamo e Venieri. Questa la formazione dei ‘colchoneros’: Tommasino, Vaccaro, Cacace, Cripezzi, D’Alcamo, Venieri, Frediani, Vigliotti, Zito, Bindi.