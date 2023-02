L’Hockey Empoli concede il bis Viareggio ko e primato in classifica

Seconda vittoria consecutiva per l’Hockey Empoli in altrettante gare del girone D di serie C. Dopo aver superato all’esordio i Pattinatori Sambenedettesi, infatti, sempre al Pala Aramini i ’Flying Donkeys’ hanno fatto loro anche il derby con i ’Bad Boars’ Viareggio. Dopo un avvio intenso e spigoloso, ci pensa l’esperto Milcik a sbloccare il risultato per i ’Ciuchi volanti’, che poi raddoppiano con Simonelli dopo che il portiere Benozzi aveva salvato a più riprese la porta biancazzurra. Entrambi gli assist per i primi due gol sono di Carboncini, che poi decide di mettersi in proprio firmando il 3-0 su passaggio smarcante di Milcik. A chiudere di fatto i conti poco prima dell’intervallo è il più giovane di tutti, il quindicenne Giorgetti, su assist di capitan Simonelli. Nella ripresa, complice l’infortunio di Carboncini e un breve periodo di smarrimento degli empolesi, Viareggio torna sotto con le reti dell’argentino Alvarez e di Sarasso.

Sfruttando la superiorità numerica, però, Milcik rimanda a distanza i versiliesi prima che un ristabilito Carboncini sigli il definitivo 6-2 nei minuti finali. Questa la classifica: Empoli 6; San Benedetto, Viareggio, e Campomarino (Cb) 3; Civitavecchia 0. Prossimo impegno, ancora in casa, il 19 marzo alle 11 contro i molisani.