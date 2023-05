L’Empoli si butta via

di Tommaso Carmignani

Se l’obiettivo era riaprire un campionato che pareva chiuso, l’Empoli ci sta riuscendo. Se gli azzurri hanno deciso, a un certo punto della gara col Sassuolo, che tornare dal Mapei con la salvezza in tasca sarebbe stato troppo, la spiegazione di una sconfitta così è presto fatta. Perché nessuno, nemmeno i tifosi, riescono a capire i motivi di un harakiri di questa portata. E infatti la gara si conclude con la squadra al gran completo sotto al settore ospiti, perplessa e turbata davanti a un risultato che così non si era mai visto. E non è tanto la rimonta subìta con l’uomo in più, perché nel calcio può succedere anche questo. E’ il modo in cui la squadra di Zanetti, dopo 70 minuti di autentico dominio e l’espulsione di Pinamonti che la lascia con un uomo in più, consegna a Berardi la partita. Passi il primo gol, che arriva sì da un errato piazzamento della difesa, ma anche da un gran colpo del numero dieci neroverde. Quello che il tecnico non può accettare è il modo in cui, a tempo scaduto, Cacace commette quel fallo da rigore che spedisce sul dischetto il capitano avversario. Il Sassuolo, salvo da settimane, ha le motivazioni sotto le scarpe e lo dimostra giocando una gara col freno a mano tirato, brutta da vedere e senza lo straccio di un’occasione fino all’ingresso del suo leader tecnico. Ma spiegarla solo con Berardi sarebbe riduttivo. I meriti che avevano portato l’Empoli a dominare per settanta minuti sono infatti di gran lunga inferiori al modo in cui la squadra si butta via.

Il tecnico ci mette del suo: togliendo quello che era stato il migliore dei suoi, cioè Cambiaghi, e inserendo una prima punta statica come Piccoli l’Empoli si sfilaccia e si allunga. Il cambio dell’ex atalantino, autore di un gol alla Leao, era obbligato per via di una condizione ancora precaria, ma quello che succede dopo è davvero da dimenticare. Perché insieme al centravanti arrivato dal Verona entrano in rapida sequenza anche Fazzini e Cacace, tutti nettamente al di sotto di chi li aveva preceduti. Quello che succede nel finale è inspiegabile. Il rigore di Berardi, fischiato dopo un fallo banale commesso dal neozelandese, arriva dopo una traversa colpita da Satriano, che si era visto deviare sul legno un cross da destra. Arriva dopo un gol annullato a Caputo quando il bomber era ancora in campo e dopo un altro palo che lo stesso attaccante aveva scheggiato nel primo tempo, ma anche, ed è davvero bene ripeterlo, dopo una gara in cui l’Empoli aveva fatto tutto alla perfezione. Più carica, più motivazione, più qualità.

Un match indirizzato alla grande da un gol di Cambiaghi, bravo a farsi tutto il campo prima di scaricare il pallone alle spalle di Consigli. Un match che gli azzurri avevano, è proprio il caso di dirlo, meritato di vincere, e che si era messo addirittura meglio quando Pinamonti aveva deciso di mandare a quel paese Dionisi (l’arbitro) e farsi cacciare. Una gestione, quella della superiorità numerica, che pareva anche funzionare, ma poi ci pensa Berardi e il resto è storia. Segnali preoccupanti che Zanetti non può ignorare.