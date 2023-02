L’Empoli sfiora l’impresa

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Ci sono tanti ‘ma’ nel derby che gli azzurri pareggiano a Firenze. Ottima partita, certo, ma l’Empoli del secondo tempo non è stato all’altezza di quello visto nel primo. Peccato anche per il gol annullato a Caputo a cinque minuti dall’intervallo, ma il fuorigioco semiautomatico funziona così. E poi ci sono i viola, che fino all’ingresso degli eroi di Conference sembrano più che altro un’accozzaglia di giocatori del tutto incapaci di creare pericoli. Ma quando entrano Dodo e Bonaventura, Ikone e soprattutto Cabral tornano a far valere la legge del più forte. Ne viene fuori un pari giusto, quasi sacrosanto, per quanto fatto dalle due squadre nell’arco dei novanta minuti e per il modo in cui le panchine incidono. Male quella dell’Empoli, decisiva quella della Fiorentina. Ma se Italiano ne esce ancora una volta, per l’ennesima volta, col sorriso a metà, Zanetti può gonfiare il petto e imboccare la FiPiLi a testa alta.

La sua squadra conferma tutto il bene che aveva mostrato finora, con la squadra e i mezzi che ha. Un gruppo che gioca a memoria, che sa quello che vuole e, soprattutto, sa bene come ottenerlo. Perché al fischio d’inizio l’undici spedito in campo dal tecnico vicentino è praticamente identico a quello visto con lo Spezia, ma a differenza del match coi bianconeri non c’è l’obbligo, almeno all’inizio, di fare la partita. L’Empoli attende la Fiorentina, gestisce il pressing alto della squadra di Italiano ed è bravissimo a non concedere nulla, rispondendo colpo su colpo nel momento in cui c’è la possibilità di andare in verticale. Il fattore Cambiaghi, l’uomo più in forma fino all’infortunio muscolare che ora rischia di tenerlo fuori per un bel po’, diventa decisivo a metà tempo. Tutto nasce da un errore di Amrabat, ma il modo in cui Baldanzi, Caputo e soprattutto l’ex Atalanta ne approfittano è perfetto. La gara, per la Fiorentina, è maledettamente complicata: i viola la pareggerebbero anche, ma il gol di Barak è viziato sia da un fallo che da un fuorigioco di Nico Gonzalez. Assai meno evidente è invece la posizione irregolare di Caputo a cinque minuti dall’intervallo, quando il bomber raccoglie l’assist di Cambiaghi e mette in rete. Il Var pesca qualche centimetro del corpo dell’attaccante (testa e piede) oltre la linea tracciata da Igor e induce l’arbitro Prontera ad annullare. Peccato, perché da una mazzata del genere i viola non si sarebbero probabilmente più rialzati.

E invece, nel secondo tempo, Italiano mette dentro l’artiglieria. Dodo non è Venuti e infatti spinge come un matto a destra, andando a puntare un Cacace che col passare dei minuti finisce inevitabilmente per arrancare. Zanetti prova a correre ai ripari, ma i cambi non sortiscono gli effetti sperati. Il rammarico dell’Empoli non sta tanto nel pari, ma nel modo in cui arriva. Perché la Fiorentina spinge, è vero, ma davanti è sterile. Ci vuole quindi la traversa, colpita da Dodo con un cross sbagliato, per servire a Cabral la palla dell’1-1. Il resto è sofferenza e pressing, anche per colpa dell’arbitro Prontera che fa giocare oltre il recupero e fa una cosa strana quando butta fuori lui stesso un secondo pallone entrato in campo per far crossare Terzic. E se la viola avesse segnato?