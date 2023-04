L’Empoli è la bella fotocopia di un anno fa

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

L’aggancio è riuscito. E se l’obiettivo, ora, fosse quello che arrivare almeno ad eguagliare il risultato dello scorso anno, la truppa di Zanetti saprebbe come fare. Perché il suo Empoli, in virtù del pareggio ottenuto contro il Milan a San Siro, ha esattamente gli stessi punti che aveva l’Empoli di Andreazzoli dopo 29 giornate: sono 32, con un margine ugualmente ampio e rassicurante sulla zona retrocessione. Un bottino che consente di dire, molto onestamente, che la salvezza è ormai virtualmente acquisita e che la nave è già in vista del porto. Per carità, che l’Empoli fosse in grado di centrare il suo obiettivo anche quest’anno lo si era capito subito, ma che Bandinelli e soci avessero anche stavolta la possibilità di farlo con largo anticipo era assai meno prevedibile. Che poi, dopo 29 giornate, riuscissero ad avere gli stessi punti di una squadra che, senza nulla togliere a questa, annoverava tra le proprie fila giocatori ceduti per svariati milioni di euro a fine anno era un po’ meno preventivabile. La realtà, a nove gare dalla fine, è che Zanetti e i suoi stanno centrando una vera e propria impresa, anche se con mezzi e numeri completamente diversi.

A stupire è infatti la capacità di questa squadra di difendersi e non subire reti: non è un caso che il momento peggiore della stagione, quelle otto partite senza vincere (con quattro sconfitte consecutive), sia coinciso con un peggioramento sensibile del rendimento difensivo. Gli azzurri hanno sì gli stessi punti dello scorso anno, cioè 32, ma hanno anche incassato ben 18 gol in meno, che rapportati sul numero complessivo delle 29 gare disputate finora sono davvero tanti. Una media, quella tenuta dagli uomini di Zanetti, che consente alla squadra di mantenere spesso la rete inviolata e che invece, per Andreazzoli, era un vero e proprio punto debole. Per contro però l’Empoli dell’anno scorso segnava assai di più: i gol all’attivo dopo 29 partite, erano 40 contro i 25 di questa stagione. Anche in questo caso si parla di una differenza sostanziale e significativa, un dato che la dice lunga sul quale fosse il vero punto di forza degli azzurri di un anno fa. Siamo quindi davanti ad un vero e proprio esempio di proprietà commutativa applicata al calcio, quella formula per cui cambiando l’ordine dei fattori il risultato resta immutato. La società, nel decidere di esonerare Andreazzoli, voleva un allenatore che fosse in grado di garantire maggiore solidità alla squadra. Detto, fatto, perché al di là delle cessioni e di una campagna acquisti che ha cambiato di gran lunga il volto della squadra è stato soprattutto il fattore Zanetti a fare la differenza.

E ora sarà interessante capire come andrà a finire: l’Empoli di Andreazzoli, dopo una prima parte di girone di ritorno particolarmente difficile, seppe riprendersi alla grande e concluse il campionato a 41 punti. Gli azzurri di oggi hanno, sulla carta, la possibilità di fare la stessa cosa e magari, perché no, porsi come obiettivo proprio quello di superare il risultato dello scorso anno. Per farlo dovrebbero ottenere almeno 10 punti in nove partite: difficile, ma non certo impossibile.