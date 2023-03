L’Empoli dentro al tunnel

di Tommaso Carmignani

Nel momento no dell’Empoli c’è un mix di paura, sfortuna, distrazione e scarsa cura dei dettagli, gli stessi su cui Zanetti aveva insistito alla vigilia. C’è soprattutto una squadra che a un certo punto della stagione ha smesso di girare come un ingranaggio perfetto e ha cominciato a singhiozzare, a balbettare, a incartarsi su se stessa in maniera quasi inspiegabile. Quella contro l’Udinese è la terza sconfitta consecutiva, un dettaglio sul quale il tecnico non può più permettersi di sorvolare. Perché il ko che matura al Castellani contro i bianconeri è, se vogliamo, perfino peggiore rispetto a quelli contro Napoli e Monza. Una squadra strana, sfiduciata, gradevole solo a tratti. Ma, soprattutto, incredibilmente fragile e incerta. Tant’è che il solito gol incassato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ennesimo di questo campionato, non fa nemmeno più notizia. E’ lo specchio di una squadra che ha semplicemente perso quelle che erano le sue prerogative, che prende almeno un gol a partita e che pare ormai del tutto incapace di tirare fuori quell’atteggiamento battagliero e sbarazzino che gli aveva consentito di mettere insieme tanti punti in poche partite.

La riprova è quello che avviene nel secondo tempo, dove gli unici a creare grattacapi alla difesa bianconera sono i giovani Fazzini e Baldanzi: buone notizie per la società che li ha cresciuti, ma non per Zanetti che nel frattempo vede sparire il resto della squadra. Da un Caputo che non graffia più come ai bei tempi a un Luperto che viene sistematicamente sovrastato da ogni attaccante che incontra, da un Parisi nervoso e balbettante a uno Stojanovic costantemente distratto e impreciso. Più in generale, è tutto l’Empoli dei senatori a steccare clamorosamente, specie quando il tecnico, nel secondo tempo, prova per l’ennesima volta a fare appello alla classe e all’esperienza di Pjaca. Il modo in cui il croato vaga per il campo, sbagliando forse più palloni di quelli che realmente tocca, fotografa perfettamente un periodo in cui va tutto storto. E pensare che la gara, dopo un avvio difficile condito da un salvataggio sulla linea di Parisi, sembrava volgere al meglio.

Gli azzurri, dopo aver preso le misure a un’Udinese solida e spigolosa, hanno almeno un paio di occasioni importanti. La prima capita sui piedi di Stojanovic, che sceglie il cross al posto del tiro e va a sbattere su Bijol. La seconda ce l’ha invece Caputo dopo una bella parata di Silvestri, ma il bomber fallisce il tap-in da un passo. Si arriva così al solito gol sul solito angolo battuto in maniera scolastica: palla sul più alto (Becao), il difensore di turno (Luperto) salta male, la palla gli sbatte sulla schiena e si va a insaccare alle spalle di un incolpevole Perisan. Sotto di un gol, l’Empoli prova a buttarsi avanti con coraggio, ma anche il tempo delle grandi rimonte sembra finito. Ci provano Baldanzi e Fazzini, gli unici che mostrano la qualità necessaria per impensierire l’Udinese. Tanti cross, poca fortuna. L’Udinese passa e Zanetti si interroga: venerdì c’è l’Atalanta.