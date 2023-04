L’Empoli blinda Zanetti: "Vogliamo tenerlo"

di Simone Cioni

Per fare un bilancio c’è ancora tempo visto che alla fine del campionato manca ancora un mese e mezzo, ma per quanto fatto finora Paolo Zanetti meriterebbe certamente la conferma sulla panchina dell’Empoli. E questo sembra essere anche la volontà della società, stando a quanto ha dichiarato il diesse Pietro Accardi a un noto sito tematico, ai margini del Gran Galà del Calcio a Roma che lo ha visto ricevere il premio Franco Janich come miglior direttore sportivo di Serie A per la stagione 2021-22: "Siamo assolutamente soddisfatti dell’operato del mister, siamo molto contenti perché è un allenatore giovane che sta facendo un campionato importante. La nostra speranza è proseguire con lui".

Nonostante l’ultima opaca prestazione allo Zini di Cremona, valsa la sconfitta contro una Cremonese più ‘affamata’, gli azzurri hanno infatti praticamente gli stessi punti dello scorso anno (32 contro 33) e sono a un passo dal traguardo. A chi gli ha chiesto poi il punto sul mercato e i rinnovi il dirigente azzurro ha infatti risposto che tutto l’ambiente è ancora ben concentrato sul presente: "Per quanto riguarda i rinnovi li abbiamo conclusi già questo inverno, ora siamo concentrati su questo finale di stagione che per noi vuol dire tanto. Per il resto non abbiamo giocatori a scadenza e quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. Poi per il mercato aspettiamo più avanti, adesso è presto". La salvezza è praticamente già in cassaforte da tempo, serve solo blindarla definitivamente e per far questo è plausibile pensare che all’Empoli manchi giusto ancora qualche punto. Già arrivare a quota 35 però, vista la media tenuta dalle ultime tre in classifiche, significherebbe molto probabilmente diventare irraggiungibili dato che il Verona per scavalcare Bandinelli e compagni dovrebbe conquistare 12 dei 18 punti ancora a disposizione per non parlare della Cremonese che dovrebbe praticamente vincerle tutte. Quindi è anche normale che la società del presidente Corsi cominci a programmare la prossima stagione, sulla quale Accardi ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di una finestra di mercato estiva più corta: "Le date del mercato è infatti l’unica cosa che forse cambierei, facendolo un po’ più ristretto perché penso sia importante iniziare una nuova stagione con le squadre già fatte. Per quanto riguarda la lunga sosta di quest’anno per il Mondiale è stata una novità per tutti, ma il prossimo anno non ci sarà". Proprio in ottica futura è Ezio Capuano, attuale allenatore del Taranto in serie C e scopritore di Vincenzo Montella quando faceva l’osservatore in Campania per l’allora direttore sportivo azzurro Silvano Bini, a svelare un paio di nomi che sarebbero finiti sul taccuino del diesse dell’Empoli: si tratterebbe del difensore centrale brasiliano classe 1998 Matias Antonini, 36 presenze stagionali con 3 reti e un assist, e il terzino sinistro classe ’99 Antonio Ferrara, che nel campionato in corso ha collezionato 29 gettoni e un passaggio vincente. Chissà che non possa essere il nuovo Parisi, per altro segnalato al club di Monteboro proprio dallo stesso Capuano quando lavorava per l’Avellino.