Le vittorie, lo strappo e i rancori La salvezza passa dall’ex Dionisi

di Tommaso Carmignani

Scusi Dionisi, permette una salvezza? L’Empoli potrebbe presentarsi più o meno così domenica prossima al Mapei davanti a uno degli ex più amati e al tempo stesso ‘odiati’ di tutti i tempi. Quell’allenatore a cui gli azzurri devono la Serie A è anche lo stesso che se ne andò al Sassuolo dopo una tarantella di qualche settimana, lasciando i dirigenti con un pugno di mosche e gli sportivi con l’amaro in bocca. Mai, nel corso della storia del club, un tecnico che aveva conquistato la promozione nella massima categoria aveva poi abbandonato la panchina prima dell’inizio della stagione. Quel matrimonio col Sassuolo ha portato molte gioie al tecnico amiatino, anche se il campionato che sta andando in archivio sembra scivolare via in maniera piuttosto anonima per lui e per i suoi.

I neroverdi avevano cominciato male la stagione, toccando forse il punto più basso proprio in occasione della gara dell’andata. La squadra non è mai stata veramente invischiata nella lotta per non retrocedere, ma a lungo si è parlato di un Sassuolo al di sotto delle proprie potenzialità. Poi c’è stata la reazione, un moto di orgoglio che ha portato Dionisi e i suoi a cambiare passo proprio nel momento in cui era importante farlo. Il Sassuolo ha inanellato una serie molto lunga di risultati utili e si è tirata fuori da situazioni di pericolo. Che squadra è quella che affronteranno gli azzurri domenica? Difficile decifrarla. Dionisi è un allenatore bravo, esperto e molto intelligente, un tecnico che sa far giocare bene le sue squadre e che mentalmente non molla niente.

Nelle ultime settimane, però, gli emiliani hanno concesso punti ad alcune delle dirette concorrenti dell’Empoli, vuoi per un discorso tecnico, vuoi per le motivazioni. Quando la salvezza si avvicina è normale allentare un po’ la tensione, ne sanno qualcosa anche gli azzurri che hanno cominciato il calo proprio dopo la vittoria esterna in casa dell’Inter alla fine del girone di andata. Il Sassuolo è già praticamente al sicuro e per questo, contro Verona e Salernitana, ha pagato qualcosa in termini di determinazione e cattiveria. E’ su questo che l’Empoli dovrà provare a far leva, fermo restando però il fattore Dionisi.

Inutile girarci intorno: il rapporto tra la società del presidente Corsi e l’allenatore amiatino non si è concluso bene. Lui se n’è andato sbattendo la porta, la società non ha fatto nulla per celare rabbia e fastidio nei confronti del suo modo di fare. E così le strette di mano, se ci saranno, avranno un carattere puramente formale e professionale, ma scordatevi abbracci e rimpatriate nel momento in cui tecnico e dirigenti si rivedranno. Logico temere insomma un Sassuolo ancor più carico e determinato, un po’ come quando, lo scorso anno, si presentò al Castellani e rifilò una cinquina alla formazione di Andreazzoli. La sfida di Reggio Emilia avrà dunque un coefficiente di difficoltà elevatissimo, specialmente pensando al valore dell’avversario. Se poi sarà ancor più agguerrito allora l’Empoli dovrà tirare fuori le sue armi migliori. Il prossimo è un turno potenzialmente favorevole a tutte le squadre in lotta per non retrocedere, ma se gli azzurri dovessero tornare dal Mapei con un risultato positivo la salvezza sarebbe davvero a portata di mano.