Le Cerbaie-Fibbiana, è il test della verità

Tutto pronto per un nuovo avvincente fine settimana di calcio amatoriale. Con i 5 anticipi di stasera, si apre la 6ª giornata di ritorno del campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa. Tra le gare odierne spiccano Le Cerbaie-Fibbiana, quarta contro prima nel girone A di serie A1 e la sfida al vertice del gruppo C di A2 tra la capolista Sovigliana e la diretta inseguitrice Strettoio Pub. Nel primo caso Le Cerbaie devono difendersi dall’assalto del Gavena per il quarto e ultimo posto valido per le finali ‘scudetto’. Nella seconda gara, invece, entrambe sono a caccia di punti preziosi per blindare la qualificazione agli spareggi promozione. Tra sabato e domenica non sono invece in programma gare di cartello, mentre tra i 7 posticipi di lunedì sera figura un quanto mai interessante Monterappoli-Casotti: le due compagini sono infatti separate da appena 2 punti in favore degli ospiti, in piena corsa per un posto nei play-off del girone E di A2. Di seguito comunque ecco il programma completo di questo turno.

Serie A1, girone A. Stasera: Le Cerbaie-Fibbiana (21.30, Stabbia). Domani: Gavena-Gs Allende (14.30, Gavena); Scalese-Computer Gross (14.30, La Scala). Lunedì: Piaggione Villanova-Castelnuovo (21.30, Villanuova); Boccaccio-Ferruzza (21.30, Certaldo sussidiario). Riposa: Certaldo.

Girone B. Stasera: Real Isola-Stabbia (21, San Donato San Miniato); Gs Sciano-Rosselli (21.30, Certaldo sussidiario). Domani: Vitolini-Cerreto Guidi (14.30, Vitolini). Domenica: Casa Culturale-Bassa (10.30, San Miniato Basso). Lunedì: La Serra-Castelfiorentino (21.15, La Serra). Riposa: Limitese.

Serie A2, girone C. Stasera: Sovigliana-Strettoio Pub (21.15, Monteboro). Domani: Young Boys-Lisera (14.30, Pozzale); San Quirico-Ortimino (15, San Quirico); Real Pavo Furiati-Ponte a Elsa (15, Maltraverso Poggibonsi). Lunedì: Balconevisi-Campagnola (21.15, Corazzano). Riposa: Mastromarco.

Girone D. Stasera: Marcignana-Valdorme (21.15, Galli Fucecchio). Domani: Botteghe-4 Mori (14.30, Le Botteghe); San Pancrazio-Molinese (14.45, San Pancrazio); Massarella-Team Arcogas (15, Massarella). Domenica: Vinci-Casenuove Gambassi (10.30, Vinci). Riposa: Corniola. Girone E. Domani: Pitti Shoes-Malmantile (14.10, Montaione); Unione Valdelsa-Spicchiese (15, Fontanella). Lunedì: Monterappoli-Casotti (21.15, Monteboro); Borgano-Brusciana (21.15, Cerbaia Lamporecchio); San Casciano-Marcialla (21.15, San Casciano). Riposa: Martignana.

Simone Cioni