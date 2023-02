L’Avane si prende il terzo posto Ponte a Elsa, buon pari esterno

Al termine di un match rocambolesco l’Avane regola 4-3 in trasferta la Sanpierinese e scavalca al terzo posto il Bibe 1964, che sabato prossimo sarà di scena proprio al Gavazzi nel big-match di giornata. Dopo uno scoppiettante primo tempo chiuso sul 2-2 con i gol di Bilanceri e Petova per i locali e di bomber Viti e Mencarelli per gli ospiti, in avvio di ripresa i padroni di casa sono andati avanti con capitan Terenzi, ma i ragazzi di mister Biondo hanno saputo rimontare prima con Giorgetti e poi con Bartoletti.

Se la capolista Duccio Dini conserva 7 lunghezze di vantaggio, i gialloneri empolesi hanno ora nel mirino il secondo posto della Dinamo Florentia, distante solo un punto, conservandone 6 di vantaggio sulla prima squadra che in questo momento resterebbe fuori dai play-off, il Calasanzio. Espugnando di misura (1-0) il campo dell’Atletico Esperia, decisivo un guizzo di Fulignati, i gialloblù empolesi sono comunque riusciti a tenere il passo del Mercatale. Buon pari esterno per il Ponte a Elsa, che grazie a un sigillo di Niang torna con un punto dalla trasferta fiorentina sul campo della Cattolica Virtus (1-1 il finale). Risultato che permette ai biancorossi di salire a quota 12, a -2 dal terzultimo posto della Sanpierinese. Battuta d’arresto interna, infine, per il Ponzano, superato 1-0 dall’Atletico Firenze e scavalcato al 9° posto.

Si.Ci.