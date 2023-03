L’Avane si gioca tutto con la capolista

La quartultima giornata del girone A di Terza Categoria fiorentina si aprirà stasera con l’anticipo della Sanpierinese, impegnata alle 21 a Lastra a Signa con la Dinamo Florentia. Una trasferta complicata per i ragazzi di mister Giacomelli visto che i padroni di casa sono secondi a -1 dal Duccio Duni. Il match-clou, però, è domani alle 15 al Gavazzi di Avane dove i gialloneri ospiteranno proprio la capolista.

Una sfida in cui il team di mister Biondo ha l’opportunità di agganciare i fiorentini riaprendo totalmente i giochi per la promozione diretta, anche se il Duccio Dini ha una gara in meno, quella che recupererà giovedì prossimo a San Vincenzo a Torri. Sempre domani, poi, il Calasanzio andrà a far visita al Mercatale (ore 15) per giocarsi l’ultima chance di tenere accesa una flebile speranza di qualificazione ai play-off. Poco dopo, fischio d’inizio alle 15.30, il Ponte a Elsa riceve invece l’Atletico Firenze con l’obiettivo di riscattare gli ultimi tre ko di fila. A chiudere il programma delle squadre locali sarà poi il Ponzano nel posticipo di lunedì sera a Calenzano contro il fanalino di coda Folgor.