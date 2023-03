L’Avane cerca i playoff

Il girone A di Terza Categoria fiorentina sta per entrare nel suo periodo decisivo. Quella che si apre stasera con gli ormai classici anticipi, tre le partite in programma, è infatti la quintultima giornata della stagione regolare con Avane e Calasanzio che sono rimaste le uniche due formazioni locali a giocarsi un posto nei play-off. Proprio questi ultimi saranno tra i protagonisti della gara odierna alle 21 a Pagnana contro la Sestoese. Un avversario ostico che i ragazzi di coach Lazzoni, privo dello squalificato Costa, devono però cercare di battere per tenere il passo delle dirette rivali. Sempre in ottica promozione, trasferta insidiosa domani alle 15 a San Vincenzo a Torri per l’Avane (out per squalifica Jacopo Taddei). I gialloneri empolesi di mister Biondo sono secondi a -3 dalla vetta ma i padroni di casa sono a loro volta in piena corsa per un posto tra le prime cinque. Sempre domani pomeriggio poi andranno in scena anche le altre due gare che riguardano formazioni del circondario. Si parte alle 15 a San Pierino con Sanpierinese-San Lorenzo Campi, mentre alle 18.15 a Ponzano spazio al derby tutto empolese tra i padroni di casa e il Ponte a Elsa.