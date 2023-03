L’Avane cade e fallisce l’aggancio alla capolista

Occasione mancata per l’Avane per agganciare la vetta della classifica del girone A della 3ª Categoria fiorentina. Nell’ultimo turno la capolista Duccio Dini è infatti caduta in casa nello scontro diretto contro la Dinamo Florentia, ma i gialloneri empolesi hanno a loro volta perso sul campo del San Vincenzo a Torri. La trasferta del Brogelli si presentava comunque insidiosa per i ragazzi di mister Dino Biondo dato che anche i padroni di casa sono in piena corsa per un posto nei play-off e alla fine a risultare decisivo nell’1-0 finale è stato il gol di Calonaci.

A quattro turni dalla fine della regular season, quindi, l’Avane scivola al terzo posto, al pari del Bibe 1964, scavalcato dalla Dinamo Florentia, ma sempre a sole tre lunghezze dalla vetta sebbene il Duccio Dini debba recuperare una gara (proprio contro il San Vincenzo a Torri). Spareggi promozioni che invece si allontanano inevitabilmente per il Calasanzio, a cui contro la Sestoese non è bastato il gol di Centola per portare a casa punti preziosi per continuare a coltivare il proprio sogno. La squadra di Sesto Fiorentino si è infatti imposti 2-1 a Pagnana scavalcando in classifica i ragazzi guidati in panchina da Corrado Lazzoni, scivolati all’ottavo posto ad 8 lunghezze dalla quinta piazza.

Torna al successo poi il Ponzano, che con i guizzi di Mengoni e Salvadori ha superato 2-0 nel derby tutto empolese il Ponte a Elsa, al secondo ko di fila dopo una bella striscia positiva. I gialloblù hanno interrotta una serie negativa di sette sconfitte consecutive scavalcando al decimo posto l’Atletico Firenze con 28 punti. Pareggio casalingo a reti bianche infine per la Sanpierinese contro il San Lorenzo Campi. Gli arancioblù fucecchiesi si portano così a quota 17 punti, ma restano comunque penultimi.

Si.Ci.