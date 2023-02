L’autore del gol è una spina nel fianco dei viola. Prontera, che disastro nel finale

VICARIO 6,5 – Ancora una volta protagonista con almeno due super parate.

EBUEHI 6 – Non è sempre impeccabile in fase di chiusura, ma non fa disastri.

ISMAJLI 6,5 – Una gara all’altezza delle sue capacità e del modo in cui ha dimostrato di saper difendere. Pochissime sbavature.

LUPERTO 7 – Molto bravo, ma non è una novità. Nel momento più difficile le prende praticamente tutte lui.

CACACE 6 – Dodo lo supera a velocità doppia in occasione del gol, ma va perdonato. Non gioca spesso ed era stanco dopo una gara giocata bene.

AKPA AKPRO 7 – Uno dei migliori, se non il migliore. Corre, attacca, recupera palloni. Quando esce lui è un problema.

HAAS 5,5 – Non ha ancora il ritmo e il passo che servirebbero.

MARIN 6 – Fa quello che deve fare, cercando di spezzare il gioco avversario. Gara senza infamia e senza lode.

BANDINELLI 6,5 – Contro la squadra nella quale è cresciuto gioca una gara di grande solidità e costanza.

HENDERSON 5,5 – Entra per dare sostanza, ma ci riesce soltanto in parte.

BALDANZI 6 – La sua gara non è caratterizzata da guizzi degni di particolare nota, ma fa una cosa decisiva: recupera il pallone da cui nasce il gol di Cambiaghi.

GRASSI 5,5 – Lento e spesso in ritardo, deve ritrovare la condizione migliore. CAPUTO 6,5 – Tanta sostanza, segna il gol del possibile 2-0 e soprattutto regala a Cambiaghi la palla del vantaggio.

PICCOLI 5,5 – Prova a dare peso all’attacco, ma lo fa solo in parte.

CAMBIAGHI 7,5 – Una spinta nel fianco della difesa viola e non solo per il gol.

SATRIANO 5,5 – Perde la palla da cui nasce l’1-1.

All. ZANETTI 6,5 – Fa quello che può. La gara l’aveva preparata bene, i cambi erano obbligati.

Arbitro PRONTERA 4 – Quello che fa nel finale è sbagliato e scorretto: manda via il secondo pallone per far crossare la Fiorentina. Errore gravissimo.

t.c.