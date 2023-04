L’Atletico in cerca di riscatto a Prato

Penultima giornata stasera per il campionato di serie C1 regionale, con il Limite e Capraia che ospita alle 21.30 al PalaFalcone e Borsellino di Sovigliana a Vinci il Five to Five di Asciano. Una gara ininfluente per la classifica visto che i giallorossi sono ormai retrocessi da settimane. Sempre questa sera, ma alle 22.30, scenderà in campo anche l’Atletico Fucecchio, impegnato a Prato contro il San Giusto nella terzultima giornata del girone B di C2 regionale. Partita importante per i biancorossi di mister Annicchiarico, sconfitto 4-3 all’andata, perché in caso di vittoria si assicurerebbero il terzo posto, una delle posizioni privilegiate in vista dei play-off promozione. Domani pomeriggio alle 15, invece, la Vigor Fucecchio riceverà gli emiliani del Balca Poggese nel terzultimo turno del girone C della serie B nazionale. Già salvi, i fucecchiesi hanno l’opportunità di agganciare i diretti rivali, tornando a quella vittoria che manca ormai dallo scorso 4 marzo (5-4 in casa alla Sangiovannese).