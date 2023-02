L’Atletico Fucecchio vuole punti L’obiettivo è la testa del girone

Turno di campionato sulla carta agevole stasera per l’Atletico Fucecchio, nell’8ª giornata di ritorno del girone B di Serie C2. Vincitori del recupero a Sesto Fiorentino contro la Sestese per 3-1 grazie alla doppietta di Menichini e alla rete di D’Alcamo, i biancorossi ricevono alle 21.30 all’impianto Aca di Fucecchio il Sorms San Mauro. Il team di Signa è penultimo con solo 4 punti mentre i ‘colchoneros’ sono terzi a quota 52 con appena 3 lunghezze di ritardo dal 2° posto del Gf Rione C5. Impegno casalingo anche per il Limite e Capraia nell’altro torneo regionale di Serie C1. I giallorossi di coach Marcelli riceveranno il Deportivo Chiesanuova oggi alle 21.30 al Pala Falcone e Borsellino di Vinci. Gli ospiti sono quintultimi e hanno bisogno di punti per evitare la zona play-out, mentre i giovani limitesi appaiono destinati alla retrocessione. Tuttavia Cinotti e compagni cercheranno di chiudere al meglio questa sfortunata stagione. A chiudere il ciclo di incontri riguardanti le formazioni del Circondario, domani alle 15 la Vigor Fucecchio torna nel palazzetto di casa per affrontare la Mattagnanese in un altro derby toscano dopo quello perso a Pontedera. I biancazzurri sono vicini al proprio obiettivo, ai ragazzi di coach Accardi mancano solo 4 punti per centrare la matematica salvezza, e proveranno a tirare un brutto scherzo alla squadra di Borgo San Lorenzo, che è in corsa per i play-off.