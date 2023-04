L’Atletico Fucecchio si assicura il terzo posto

Vittioria e terzo posto assicurato per l’Atletico Fucecchio nel girone B di Serie C2. Nella terzultima giornata i biancorossi fucecchiesi sono infatti andati ad imporsi 3-0 a Prato contro il San Giusto, quarto in classifica. A firmare il blitz dei ’colchoneros’ sono stati Brancati (nella foto a destra), Frediani e Zito. Con questi 3 punti la squadra di mister Annicchiarico sale a quota 67 punti e può ancora puntare a far scattare la ’forbice’ rispetto al quarto posto per qualificarsi direttamente per la finale play-off come già fatto per altro nella passata stagione. Cripezzi e compagni hanno sfoderato un’altra prestazione di grande sostanza, in cui hanno concesso pochissimo agli avversari, sfruttando bene poi le occasioni create. Questa la formazione scesa in campo: Pintus, Bichisecchi; Moriani, Cripezzi, Menichini, Brancati, Frediani, Zito, Pintus, D’Alcamo, Venieri.

Nella penultima giornata del campionato di C1, invece, niente da fare per il già retrocesso Limite e Capraia che sta comunque onorando fino in fondo questa amara stagione. I giallorossi di mister Marcello hanno infatti ceduto 6-1 in casa al Five to Five con rete della bandiera messa a segno da Colucci. Questi i limitesi che hanno affrontato l’incontro: Scaramelli, Baccetti, Xamaqi, Montanelli, Murdocca, Colucci, Cinotti.

Battuta d’arresto infine anche per la Vigor Fucecchio, comunque già salva da diverse settimane, che nella terzultima giornata del girone C di serie B nazionale hanno ceduto 6-4 in casa agli emiliani del Balca Poggese. I padroni di casa partono bene e, dopo aver chiuso il 1° tempo in vantaggio per 2-1, in avvio di ripresa siglano anche il 3-1 con l’under 17 Mirco Lorenzelli, al debutto in serie B.

Alla distanza, però, i ragazzi di Accardi calano e gli ospiti ne approfittano per rimontare nonostante le tante chances fallite da Broetto e soci. Le altre reti fucecchiesi sono di capitan Grancioli, autore di una doppietta e di Castellacci. Questa la formazione: Frizzi, Campinotti, Martini, Randazzo, Castellacci, Broetto, Ammannati, Poggini, Lorenzelli, Rovella, Patetta, Grancioli.

Simone Cioni