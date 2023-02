L’antipasto del derby si tinge subito d’azzurro

Empoli

2

Fiorentina

0

EMPOLI: Stubljar, Barsi, Degli Innocenti, Alessio (70’ Seck), Fini, Guarino, Tonelli (46’ Marianucci), Ignacchiti, Angori (46’ Renzi), Tropea, Nabian (46’ Ekong, 86’ Dragoner). All. Buscè.

FIORENTINA: Martinelli, Lucchesi, Amatucci, Di Stefano (84’ Nardi), Berti (75’ Sene), Falconi, Favasuli, Krastev (84’ Vigiani), Toci, Gentile (68’ Presta), Kayode. All. Aquilani.

Arbitro: Emmanuele di Viterbo.

Reti: 73’ Ekong, 83’ rig. Degli Innocenti.

VINCI – La settimana dei derby Empoli-Fiorentina, domenica al Franchi andrà in scena quello di serie A, si tinge subito di azzurro. La Primavera ha infatti regolato 2-0 i pari categoria viola al Centro Sportivo di Petroio nel turno infrasettimanale di campionato, avvicinandosi alla salvezza e iniziando a cullare il sogno play-off. La Fiorentina cerca di imporre il proprio gioco, ma la difesa azzurra, capitanata per l’occasione dal rientrante Tonelli dopo l’infortunio al ginocchio, ha però retto bene chiudendo ogni varco. Nei primi 6 minuti tuttavia ci vogliono anche due ottimi interventi di Stubljar su Berti e Di Stefano per negare il vantaggio ai gigliati, con l’Empoli che appena può cerca invece di verticalizzare. Sul finire della frazione arrivano così anche le prime chances per i padroni di casa con Alessio, Nabian e Degli Innocenti ma si va a riposo a reti bianche. Nella ripresa subito tre cambi per mister Buscè che inserisce Marianucci, Renzi ed Ekong con quest’ultimo che al 73’ porta in vantaggio gli azzurrini sfruttando un contropiede ben orchestrato con Seck, appena entrato a sua volta per Alessio. La Fiorentina accusa il colpo e l’Empoli va vicina al raddoppio con lo stesso Ekong, mentre all’82’ sono i ragazzi di mister Buscè a salvarsi sugli sviluppi di un corner. Sul ribaltamento di fronte, però, ancora un Ekong incontenibile viene steso in area da Sene con l’arbitro che assegna il rigore: sul dischetto si presenta lo specialista Degli Innocenti, che trasforma e manda i titoli di coda del primo derby settimanale.

Simone Cioni