L’agente di Parisi: "Via a fine campionato"

Quella di Fabiano Parisi sarà l’ultima stagione in maglia azzurra. Non che ci fossero particolari speranze di riuscire a trattenerlo, ma dalle parole pronunciate dal suo agente Mario Giuffredi – intervenuto ai microfoni di twm.com - emerge anche una certa volontà, da parte del suo entourage, di dichiarare conclusa la sua avventura a Empoli con la fine del campionato. "Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Già in estate potevamo scegliere di andare. Il suo percorso nell’Empoli è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante. Juve? Parlare di squadre ora è prematuro". Il terzino, schierato da titolare nella sfida di sabato scorso contro il Napoli dopo la squalifica scontata a Firenze, era stato ricercato dal Nizza la scorsa estate, mentre la Fiorentina provò a chiederlo proprio in chiusura di mercato. L’Empoli, d’accordo con lui e con il suo agente, riuscì a trattenerlo, ma in vista dell’anno prossimo sarà necessario cercare un sostituto. E lo stesso discorso potrebbe e dovrebbe valere anche per il portiere, perché voci sempre più insistenti parlano di un Vicario nel mirino di club italiani ed esteri. Il Bayern Monaco non ha ancora sferrato l’assalto, ma è stato lo stesso presidente Corsi a confermare che qualcosa bolle in pentola. In Italia, invece, continuano a seguirlo con grande attenzione sia la Roma che il Napoli. E proprio la squadra che si avvia verso la vittoria dello scudetto potrebbe essere una destinazione probabile, vista la volontà di puntare su un altro profilo oltre a Meret. Anche i giallorossi ci proveranno, ma partendo da una richiesta iniziale dell’Empoli di almeno 20 milioni.