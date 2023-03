L’affondo di Tudor "Strasburgo-Empoli? Gara senza storia"

E se lo Strasburgo affrontasse l’Empoli? Per Igor Tudor non ci sono dubbi: vincerebbero i francesi con ampio scarto. Le parole, pronunciate dall’ex allenatore del Verona – oggi all’Olympique Marsiglia – sulle pagine dell’Equipe, non volevano necessariamente prendere di mira il club azzurro, ma mettere a confronto la Serie A con la Ligue One, divisione nella quale il croato lavora. "Qui c’è il Psg, che in Italia non ha equivalenti, perché oggi è superiore sia Inter che Juventus. Poi – ha spiegato Tudor – ci sono tre o quattro squadre che, in termini di rosa, possono avere più qualità in Italia, rispetto ai pari francesi. Ma dal sesto all’ultimo posto qui il livello è maggiore". Ed eccoci alle frasi che tirano in ballo il club azzurro. "Se domani ci fosse Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vincerebbe con largo margine; stessa cosa il Reims contro La Spezia. Quando tu vai a giocare a Reims, vedi tre o quattro giocatori che vorresti comprare, stessa cosa a Strasburgo. In Italia se sono all’Inter e gioco contro Empoli o Spezia, non prenderei nessuno". Quest’ultimo è un concetto più che legittimo, ma sulla differenza di valori tra gli azzurri e lo Strasburgo, chissà. La controprova non ci sarà probabilmente mai, visto che le due squadre potrebbero incontrarsi al massimo in amichevole, ma tra i commentatori non è mancato chi ha definito le parole di Tudor un po’ troppo compiacenti nei confronti del campionato in cui allena. Un tentativo di farsi benvolere da un pubblico, quello francese, che sente il confronto con la Serie A.