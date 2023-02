L’acuto di D’Aniello al Gran premio La Torre

Un pomeriggio infernale con pioggia, freddo ed un vento impetuoso sul circuito a Torre di Fucecchio, hanno provocato una selezione impietosa tra i 150 atleti in gara in questo 61° Gran Premio-Memorial Simonetto Campigli riservato ai dilettanti élite e under 23 ed organizzato dall’U.C. La Torre 1949 capitanata dalla famiglia Testai, con Rino ed i figli Simone e Alessandro, come sempre impeccabili in cabina di regia. Al termine dei ventisei giri in programma il successo è andato al ventunenne salernitano di Angri, Immanuel D’Aniello della Trevigiani Energiapura che è stata di fatto la protagonista della gara. Infatti il successo di D’Aniello è stato il frutto di una fuga di 60 chilometri del suo magnifico compagno di squadra Zurlo (con lui ha viaggiato per 25 chilometri anche Nespoli) raggiunto all’inizio del giro conclusivo da quattro inseguitori tra cui appunto D’Aniello rimasto in ultima posizione e poi capace della zampata finale a 500 metri dall’arrivo.

Tra i toscani ai nastri di partenza i migliori sono stati Tommaso Nencini, che ha mollato nel finale, e Francesco Di Felice della Maltinti, rispettivamente secondo e quinto ventiquattro ore prima sul traguardo della Firenze-Empoli. Il via alla gara è stato dato dal sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli. La gara compromessa dal maltempo è stata portata a termine soltanto da ventiquattro atleti, che si sono dati battaglia sul tradizionale circuito delle Cerbaie.

Ordine di arrivo: 1) Immanuel D’Aniello (Trevigiani Energiapura) Km 100, in 2h35’, media Km 38,435; 2) Matteo Milan (CTF Friuli) a 1“; 3) Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil); 4) Alessandro Romele (Colpack Ballan); 5) Matteo Zurlo (Trevigiani) a 30“; 6) Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze) a 1’30“ ; 7) Francesco Di Felice a 1’38“ (Maltinti Banca Cambiano); 8) Maicol Comin (Solme - Olmo) a 2’43“; 9) Tyler Hannay (Mastromarco Sensi) st; 10) Leonardo Giani (Overall Tre Colli) a 2“52“.

Antonio Mannori