L’Abc va ko e scivola al quarto posto

Restano due gare a disposizione dell’Abc Castelfiorentino per cercare di mettere la ciliegina sulla torta alla propria stagione e centrare uno dei primi tre posti che garantiscono la promozione diretta nel campionato di serie B 2023-24. Traguardo che si è leggermente allontanato, però, dopo l’ultima sconfitta di Arezzo nel turno pasquale di C Gold. I gialloblù sono infatti scivolati al 4° posto a -2 dalla coppia formata da Spezia e Olimpia Legnaia e, quindi, dovranno vincere entrambe le ultime sfide contro Valdisieve in trasferta e Mens Sana Siena in casa, per poi sperare in un passo falso di una delle due rivali che li precedono. Tornando alla sfida di Arezzo, terminata 81-66 per i padroni di casa, i ragazzi di coach Walter Angiolini hanno pagato una seconda parte di gara di continua rincorsa dopo un ottimo approccio al match. Questo il tabellino castellano: Rosi n.e., Lazzeri C., Lilli n.e., Pucci 9, Scali 7, Cantagalli 15, Nepi 6, Tavarez n.e., Lazzeri A. 7, Cantini 2, Cicilano n.e., Belli 20.