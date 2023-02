L’Abc va a Livorno

Doppia trasferta livornese per Abc Castelfiorentino e Folgore Fucecchio, impegnate entrambe oggi rispettivamente in casa di Don Bosco e Libertas Liburnia. Partiamo dai gialloblù valdelsani, chiamati nella 5ª giornata di ritorno del campionato di C Gold a cancellare il doppio passo falso delle ultime due uscite. Dopo il ko di Quarrata, infatti, i ragazzi di coach Angiolini sono stati sconfitti anche domenica scorsa, prima volta in casa, dal Costone Siena.

La partita odierna, palla a due alle 18.45 al Pala Macchia (arbitrano Zanzarella di Siena e Posarelli di Grosseto), è sulla carta l’occasione giusta visto che i labronici sono ultimi insieme alla Synergy Valdarno con appena 6 punti. Sulla carta appunto, perché poi sul campo queste sono quel tipo di gare che possono diventare molto insidiose se non affrontate con il giusto atteggiamento. Pucci e compagni hanno però tutta l’intenzione di riprendere quella corsa che, nonostante gli ultimi due ko, li vede comandare sempre la classifica con 30 punti, insieme a Prato a Cecina.

Scendendo in C Silver, invece, la Folgore Fucecchio va in cerca di continuità al Pala Cosmelli, casa della Libertas Liburnia Livorno. I biancoverdi sono reduci dal successi netto, ma maturato soltanto nella parte finale contro la Laurenziana e possono vantare ben 22 punti di vantaggio sui padroni di casa, penultimi a quota 6 insieme al Montale a +2 sul fanalino di coda Invictus Livorno. Coach Rastelli conta di poter recuperare il pivot Tessitori, che ha saltato le ultime uscite per infortunio, mentre dovrà ancora fare a meno di Orsini, che deve scontare ancora tre turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro la Juve Pontedera. La Folgore ha comunque tutte le carte per far valere la propria maggior caratura e continuare così la corsa di vertice.

Si.Ci.