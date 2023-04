L’Abc domina in casa sulla Mens Sana E festeggia la promozione diretta in B

abc castelfiorentino

78

mens sana

65

ABC CASTELFIORENTINO: Rosi n.e., Lazzeri, Lilli n.e., Corbinelli n.e., Pucci 16, Scali 17, Cantagalli 9, Nepi 9, Cantini 4, Ciciliano n.e., Delli Carri 10, Belli 13. All. Angiolini.

MENS SANA SIENA: Buca, Pannini 10, Iozzi 9, Benincasa 13, Empilo 2, Milano 4, Sabia 7, Bovo 5, Tognazzi 12, Bacci 3. All. Binella.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Sposito di Livorno.

Parziali: 27-15; 42-32; 75-60.

CASTELFIORENTINO – In un Pala Betti vestito a festa l’Abc non sbaglia l’ultima partita e festeggia la promozione diretta nella futura B Interregionale. I gialloblù valdelsani battono infatti la Mens Sana Siena dell’ex Niccolò Lazzeri, alla prima da avversario a Castelfiorentino, blindando il proprio posto tra le prime quattro grazie al 3° posto finale in virtù degli scontri diretti favorevoli contro l’Olimpia Legnaia, che in quest’ultima giornata è caduto a Prato. I ragazzi di coach Walter Angiolini approcciano bene la sfida, prendendo fin da subito il comando delle operazioni. Cinque punti di Scali valgono il primo allungo (9-5) con Delli Carri che firma poi il +6 (15-9) prima che i senesi ricuciano lo svantaggio impattando a quota 15. A questo punto, però, i padroni di casa piazzano un break di 12-0 suggellato dalla doppia tripla di Pucci per il 27-15 con cui si chiude il primo quarto.

L’Abc insiste anche in avvio di secondo tempino (31-15), salvo poi accusare un piccolo passaggio a vuoto che permette alla Mens Sana di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio (33-24 al 16’). Ci pensano allora Cantini e Nepi a scuotere i castellani, che col canestro finale di Pucci arrivano all’intervallo lungo sul +11 (43-32 al 20’). Sabia inaugura la ripresa seguito da Iozzi che dall’arco tiene a distanza i senesi 43-37, mentre Cantagalli dalla lunetta e una tripla di Belli ristabiliscono il +11 (48-37), che diventa 58-44 al 25’ grazie a Scali. La Mens Sana non molla, ma capitan Belli dall’arco tiene saldo il controllo gialloblù finché Cantagalli dalla lunetta manda tutti all’ultimo riposo sul 65-50. Nell’ultima frazione ancora Delli Carri e Belli firmano il +20 castellano (70-50 al 31’), che di fatto manda anzi tempo i titoli di coda. Negli ultimi minuti infatti i biancoverdi ospiti, comunque qualificati ai play-off promozione, riescono solo a rosicchiare qualche punto e alla sirena può esplodere la festa dell’Abc che dopo 9 stagioni torna in serie B.