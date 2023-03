L’Abc deve uscire dalla crisi con Bama Altopascio Folgore Fucecchio, serve una reazione immediata

L’Abc Castelfiorentino sta attraversando un momento complicato in C Gold, 4 ko nelle ultime 5 gare, e domani alle 18 al Pala Betti arriva un Bama Altopascio decisamente in forma. Dopo il brutto avvio di girone di ritorno, al netto di un ko onorevole a Siena contro la quotata Virtus, i lucchesi hanno infatti vinto 3 delle ultime 4 uscite tra cui quella dello scorso week-end contro Arezzo rimontando da -25. E già all’andata misero in difficoltà i castellani, capaci comunque di espugnare 84-91 Ponte Buggianese. Coach Angiolini potrà contare su un Nepi con una settimana in più di lavoro sulle gambe, mentre restano da valutare le condizioni di Alberto Lazzeri e capitan Belli. Scendendo in C Silver, stasera alle 21.15 la Folgore Fucecchio è chiamata a dare un’immediata risposta dopo il brutto passo falso di Monsummano, ma dovrà farlo contro un avversario scomodo. La Fides Livorno, battuta 67-80 all’andata, non solo è in cerca di punti preziosi per conservare il proprio posto, ma viene anche dal brillante successo con quel Cus Pisa che ha gli stessi 32 punti dei fucecchiesi. Coach Rastelli avrà a disposizione Orsini, che ha scontato la lunga squalifica, in dubbio l’infortunato Tessitori.