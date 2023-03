L’Abc Castelfiorentino mastica amaro, può sorridere invece la Folgore

Ultima giornata dolce amara per le due squadre locali impegnate in serie C. A rammaricarsi è l’Abc Castelfiorentino, superata 85-83 nel torneo Gold ad Agliana dopo aver riacciuffato due volte i padroni di casa. Sebbene abbiano faticato tanto, troppo, nella metà campo difensiva, i gialloblù valdelsani sono infatti riusciti a riaprire una sfida che, sul -14 a sei minuti dalla fine, sembrava ormai definitivamente compromessa. Una gara che di fatto Agliana ha quasi sempre amministrato, ma che ha vinto soltanto sul fil di sirena. A quattro giornate dalla fine, quindi, l’Abc esce momentaneamente dai primi tre posti che valgono l’accesso diretto al prossimo campionato Interregionale. Questo il tabellino della formazione di coach Angiolini per la sfida persa al Pala Capitini: Lazzeri C. 3, Lilli n.e., Pucci 25, Merlini n.e., Scali 10, Cantagalli 15, Nepi 9, Tavarez n.e., Cantini 4, Cicilano ne, Delli Carri 7, Belli 10.

A discapito di una prestazione tutt’altro che esaltante, invece, in C Silver la Folgore Fucecchio piega 72-65 in casa il fanalino di coda Invictus Livorno e si assicura gli ultimi decisivi due punti per essere certa di un posto nel campionato C Gold 2022-’23.

Senza Falchi, in panchina unicamente per onor di firma dopo l’infortunio di sabato scorso a Carrara, i biancoverdi non riescono a chiudere per tempo la partita, che si decide solo nel finale grazie ai tiri liberi di Berni e Orsini. In cassaforte il primo traguardo stagionale, gli uomini di coach Rastelli dovranno cercare di fare di più nelle ultime sei giornate se vorranno conquistare il primo posto nella volata finale con le batti strada Cus Pisa e Fides Montevarchi e il Brusa Livorno, prima inseguitrice di Meucci e compagni.

Questi, comunque, tutti i punti dell’ultima vittoriosa sfida: Minocci, Berni 14, Fantoni 11, Gazzarrini 6, Masotti 2, Orsini 16, Falchi n.e., Berti 5, Meucci 6, Chiti 9, Tessitori 3, Orsucci.