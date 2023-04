L’Abc Castelfiorentino festeggia

Una vittoria e una sconfitta è il bilancio della doppia trasferta che nell’ultimo week-end di serie C ha visto protagoniste le due squadre locali. A festeggiare è stata l’Abc Castelfiorentino a Pontassieve contro il Valdisieve nella penultima giornata di C Gold. Un successo che ha permesso ai gialloblù valdelsani di fare un deciso passo verso la promozione diretta. Dopo un primo quarto con il freno a mano tirato, il team di coach Angiolini prova ad allungare nel secondo tempino trascinato dalle triple di Lazzeri, Cantagalli, Nepi e Belli, ma è dopo l’intervallo che Scali e soci prendono il largo raggiungendo con 4 punti di Cantini il +23 (33-56 al 27’), che diventa 35-58 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto, con la gara ormai ipotecata, l’Abc cala d’intensità ma chiude tranquillamente sul 66-75.

Questo il tabellino dei castellani: Rosi n.e., Lazzeri C. 3, Lilli n.e., Corbinelli n.e., Pucci 5, Scali 17, Cantagalli 23, Nepi 15, Cantini 4, Cicilano, Delli Carri, Belli 8. All. Angiolini.

Continua invece in C Silver la striscia negativa in trasferta della Folgore Fucecchio, che a Prato incappa nel quarto ko consecutivo lontano dal parquet di casa. Privi di Falchi, in panchina solo per onor di firma, i biancoverdi offrono una brutta prestazione, dettata forse anche dall’inconscio quanto comprensibile rilassamento dopo il matematico raggiungimento della qualificazione al prossimo campionato unico di serie C. La gara è equilibrata fino al 15-17, poi un parziale di 13-0 in favore dei lanieri a cavallo delle prime due frazioni scava il primo importante solco del match. I ragazzi di Rastelli vanno al riposo lungo sotto di 11 punti (44-33), ma è dopo l’intervallo che scivolano addirittura a -21 (63-42). Nell’ultimo quarto la Folgore prova a ricucire lo strappo, ma non scenderà mai sotto la doppia cifra di svantaggio finendo per perdere 78-63.

Questo il tabellino biancoverde: Falchi n.e., Berni 9, Fantoni 8, Gazzarrini 9, Masotti 2, Orsini 4, Berti 13, Meucci 3, Chiti 11, Tessitori 4, Orsucci.

Si.Ci.