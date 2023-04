La Vigor spreca troppo

Niente sorpresa nell’uovo di Pasqua per la Vigor Fucecchio, sconfitta come da pronostico sul campo del più quotato Atlante Grosseto, ancora in corsa per la promozione diretta. I ragazzi di coach Accardi interpretano comunque bene la gara, tenendo testa per tutto il primo tempo ai maremmani, che tornano negli spogliatoi in vantaggio solo per 2-0. Nella ripresa i fucecchiesi sprecano diverse ghiotte occasioni, non riaprendo di una partita che di fatto finisce sul 3-0 dei locali a circa cinque minuti dalla fine. Soltanto negli ultimi istanti della gara, infatti, l’Atletico Grosseto riesce ad arrotondare il punteggio.

Adesso, con la salvezza ormai in tasca da diverse settimane, la Vigor Fucecchio si preparerà per affrontare, dopo la sosta del fine settimana di Pasqua, le ultime tre giornate di questa sua prima storica stagione in un campionato nazionale come la serie B. Questa la formazione biancazzurra in campo a Grosseto: Faiella, Campinoti, Martini, Castellacci, Broetto, Qevani, Poggini, Rovella, Byaze, Patetta, Grancioli.

Si.Ci.