La Vigor si arrende

Una vittoria e 2 ko è il bilancio dell’ultimo turno per i team locali di calcio a 5. Nel girone C di serie B la già salva Vigor Fucecchio si arrende in casa a testa alta al Bologna, seconda forza del campionato. Grazie alle reti di Grancioli e Martini all’intervallo il match è sul 2-2, ma alla lunga i felsinei fanno valere la loro maggior caratura chiudendo 5-2. In C1 altro ko per il Limite e Capraia, ormai matematicamente retrocesso, superato 9-2 in casa dal Monsummano. Di Xamaqi e Vannini le reti limitesi. Chiudiamo con il girone B di C2, che ha visto l’Atletico Fucecchio infilare la 12esima vittoria di fila, grazie al 5-2 inflitto alla Querce. I pratesi sono caduti sotto i colpi di Frediani, autore di un poker, e Zito, saliti a 44 e 32 gol stagionali. L’Atletico Fucecchio si è pure qualificato alla final four di Coppa Toscana, regolando 4-3 in trasferta l’Oltreserchio con una tripletta del solito Frediani e il sigillo di D’Alcamo.