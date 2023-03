La Vigor Fucecchio vuole stupire ancora

Fermi i campionati regionali di Serie C1 e C2, che riprenderanno venerdì 14 aprile dopo Pasqua con il Limite e Capraia impegnato in casa contro il Five to Five e l’Atletico Fucecchio di scena a Prato contro il San Giusto, nel week-end di calcio a 5 ormai alle porte tra le formazioni di casa nostra scenderà in campo solo la Vigor Fucecchio. I biancazzurri saranno impegnati domani pomeriggio alle 16.30 al Pala Bombonera di Grosseto per la quartultima giornata di ritorno del girone C di Serie B nazionale. Ormai salvi già da settimane, i ragazzi di mister Paolo Accardi possono scendere in campo senza particolari pressioni, mentre i maremmani sono a caccia della miglior posizione con cui entrare nella griglia play-off. All’andata l’Atlante si impose per 5-1 a Fucecchio, ma anche nel turno precedente contro la seconda forza del campionato, la Vigor Fucecchio ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque, disputando forse la più bella gara della stagione. Dopo questo match, anche la Serie B si fermerà per le feste pasquali e riprenderà il 15 aprile con la terzultima giornata della regular season.