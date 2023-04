La Under 15 ha chiuso imbattuta il girone C

Accanto ad una Primavera che prosegue il proprio impegno nel campionato di Primavera 1, le squadre del settore giovanile azzurro stanno pian piano arrivando alla fine delle rispettive stagioni regolari e si preparano all’appuntamento con i play-off per la conquista dello scudetto. E se da un lato vale sempre il vecchio adagio per cui le squadre del vivaio hanno come compito primario quello di formare calciatori ancor prima di pensare a vincere, avere l’Empoli impegnato in certi appuntamenti vuol dire che le cose sono state fatte nella maniera giusta.

L’Under 16 di mister Alessandro Birindelli ha infatti chiuso al secondo posto la stagione regolare, terminando il girone C con 38 punti in 18 gare. Gli azzurrini hanno conquistato la qualificazione alla fase finale e scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale in programma domenica 14 maggio. In questo periodo dovranno quindi prepararsi al meglio per presentarsi come si deve alle gare da dentro o fuori.

Grande attesa è poi rivolta nei confronti dell’Under 15 (nella foto) di mister Andrea Filippeschi: anche loro hanno concluso nello scorso fine settimana la stagione regolare, terminando il girone C con 50 punti in 18 gare, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Un bottino significativo che ha consentito agli azzurrini di chiudere la prima fase del torneo al primo posto.

Gli Under 15 si sono qualificati come la miglior prima a livello nazionale e giocheranno l’andata degli ottavi di finale per lo scudetto domenica 7 maggio, arrivando quindi con credenziali importanti che li pongono di diritto nel novero delle favorite per la vittoria finale.