La Timenet Empoli strapazza l’Autostop Trestina ed espugna il Palafemac

Una Timenet Empoli Pallavolo d’acciaio ha espugnato il Palafemac di Città di Castello con uno schiacciante 0-3 sulle padrone di casa dell’Autostop Trestina. Nel primo set la Timenet guadagna rapidamente il vantaggio arrivando a doppiare 5-10 le bianconere che non riescono ad accorciare le distanze, tanto che coach Brighigna chiama il time-out sul 12-16 e poi ancora sul 14-20. Tuttavia né i break né i cambi scuotono l’Autostop Trestina che si ritrova a subìre una sequenza di attacchi gialloneri fino al baratro del 14-24 e poi accusare la sconfitta per 14-25.

Nel secondo set le padrone di casa continuano a commettere errori soprattutto nel servizio e il coach bianconero ferma il gioco già sul 2-8. La Timenet procede come uno schiacciasassi e riesce a mantenere sempre le distanze fino al 14-20. Con un attacco senza remore ed un muro impenetrabile le giallonere inchiodano le avversarie a quota 15 macinando punto su punto fino al finale 15-25. All’inizio del parziale decisivo le toscane si mostrano un po’ sottotono lasciandosi raggiungere e poi superare 4-6 con coach Marco Dani che chiede il suo primo time out. Si assiste così ad un braccio di ferro fino a metà set quando le giallonere mettono la freccia arrivando al 13-14, continuano il sorpasso arrivando al 17-20 per chiudere poco dopo il match per 19-25. Parziali: 14-25; 15-25; 19-25. Arbitri: Bachis e Tullio. La formazione della Timenet Empoli Pallavolo: Genova, Puccini, Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Forconi, Mancuso, Bartalini, Giraldi. Allenatore Marco Dani. La formazione dell’Autostop Trestina: Tarducci, Mancini, Artini, Zani, Giunti, Gallina, Sopranzetti, Bassi, Polenzani, Cesari, Giambi C., Cincinelli, Ciabatti , Giambi M., Meucci, Milani.