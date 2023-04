La Timenet cerca conferme

Il campionato di serie B2 femminile, giunto alla 22esima giornata si avvia alla conclusione con alcuni verdetti praticamente scritti. La Montesport, prima in classifica con 61 punti, è impegnata oggi pomeriggio, alle 18, a Fossato di Vico, dove troverà ad aspettarla l’As Battistelli Fossato volley, decima in classifica, con 27 punti, ai margini dalla zona retrocessione. Il pronostico è evidentemente a favore delle montespertolesi che potranno avere difficoltà solo dalla fatica accumulata nella final four di Coppa Italia di Serie B, disputata a Bologna e dal disperato bisogno di punti delle avversarie. Arbitreranno Piccininni e Schino. Domani la Timenet Empoli Pallavolo sarà al Palaramini, alle 17, per affrontare l’Emmegel Calenzano. Le giallonere sono saldamente al secondo posto in classifica con 54 punti, mentre le fiorentine sono settime con 34 punti, ben distanti però dalla zona calda. Sarà comunque una partita che le empolesi vorranno vincere per restare lontane dalle squadre che inseguono e anche per confermare la bellissima prova sostenuta a Montespertoli, nell’ultima di campionato, quando hanno impegnato a fondo la Montesport. Le empolesi sono al completo e aspettano al solito il loro pubblico per festeggiare un’altra bella vittoria. Arbitreranno Cannas ed Albonetti.

E sempre per quanto riguarda il volley, ma in questo caso maschile, iniziano stasera i play off per il Jolly Volley Fucecchio per l’accesso alla serie B. I bianconeri sono impegnati alle 21 a Sesto Fiorentino dove incontreranno il Maxitaliaservice-jumboffice per la prima partita. I sestesi hanno vinto il girone A della Serie C con 61 punti in 22 partite, frutto di 21 vittorie e un solo ko.