La Timenet ancorata al secondo posto Le empolesi dominano in trasferta

TMM OF OCCHIALI

0

Timenet Empoli

3

TMM OF OCCHIALI MAGIONE: Guarino, Pettinari, Miserendino, Fongo, Barbiero, Micheletto, Gouchon, Mochetti, Belardoni, Santibacci, Brizi, Bernardini. All. Bovari

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova , Bartalini , Lavorenti, Danti), Donati, Giubbolini , Forconi Vairani, Falchi, Mancuso, Giraldi. All. Dani

Parziali: 19-25; 8-25; 20-25.

Arbitri: Valeri e Annese.

PERUGIA - Nella trasferta di ieri in terra umbra la Timenet Empoli Pallavolo ha migliorato la sua performance rispetto al 3-2 del turno di andata sulla Tmm Torneria Of Occhiali di Magione (Perugia), conquistando in un’ora e venti minuti di gioco una vittoria netta 0-3. Le empolesi hanno dovuto lottare per aggiudicarsi il primo set mentre la strada è stata decisamente in discesa nel parziale successivo. Le due formazioni sono tornate a darsi battaglia nel terzo set che a metà ha visto le giallonere smarcarsi per poi vincere in volata. Ormai la Timenet è lanciatissima verso i play-off con i suoi 61 punti che la confermano saldamente al secondo posto in classifica.