La staffetta Urban Running è pronta a regalare emozioni

Torna a Castelfiorentino l’appuntamento con la staffetta Urban Running - 15° Trofeo Giracastello, gara podistica competitiva promossa all’interno del parco urbano dalla locale Polisportiva I’Giglio in collaborazione con Avis Castelfiorentino (partenza ore 20.30). Partecipano squadre composte da tre atleti, che potranno anche appartenere a società diverse. Ogni singolo staffettista dovrà percorrere due giri del percorso previsto per un totale di circa 3 km. La classifica sarà in base ai tempi totali impiegati dalle staffette per completare i percorsi. Sono previsti punti di sorveglianza sul percorso per garantire la buona riuscita della manifestazione e ristoro a fine gara.

I premi per i tempi migliori ottenuti dalle staffette avverranno in base alle categorie, assegnate con il criterio dell’età complessiva dei tre atleti che compongono ciascuna staffetta. Un premio speciale sarà inoltre assegnato al “miglior frazionista” uomo e donna, mentre un premio di partecipazione sarà consegnato a tutti. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione Amici dell’Hospice di Empoli, la cui missione è quella di valorizzare la struttura specialistica territoriale che si occupa del ricovero dei malati affetti da problematiche legate a malattie inguaribili.