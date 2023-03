La Scotti non si ferma più Un’altra prova di forza

Use Rosa

75

Cus Cagliari

51

USE ROSA SCOTTI: Peresson 12, Cvijanovic 13, Patanè 4, Stoichkova 4, Manetti 3, Dell’Olio 12, Ruffini 11, Merisio 2, Casini, Antonini 6, Chelini, Bambini 8. All. Cioni.

CUS CAGLIARI: Puggioni, Caldaro 6, Giangrasso, Stawinska 13, Striulli 4, Paoletti 12, Venanzi 2, Saias 8, Gagliano 5, Usai 1. All. Xaxa.

Arbitri: Luchi di Prato e Di Salvo di San Giuliano Terme.

Parziali: 21-16, 42-24; 58-38.

EMPOLI – Vincere aiuta a vincere e, allora, dopo il bel successo nello scontro al vertice con l’Alma Patti, l’Use Rosa non fa sconti nemmeno al Cus Cagliari nel recupero. Un successo netto e mai in discussione, che permette alle biancorosse di mantenere l’imbattibilità del Pala Sammontana e di allungare in testa alla classifica. A parte un approccio un po’ morbido nei primissimi minuti, le ragazze di coach Cioni prendono subito il sopravvento grazie alla solita Peresson e a una quantità industriale di rimbalzi. La fine del primo quarto e l’inizio del secondo sono sotto il segno di Dell’Olio che, oltre a strappare rimbalzi a raffica al pari di Bambini, trova anche con puntualità i canestri del 21-16 al 10’ e del 26-16 con cui inizia il secondo tempino. Frazione in cui l’Use mette al sicuro il risultato con un parziale di 21-8, per poi chiudere i giochi subito dopo il riposo lungo con i canestri di Peresson e Bambini per il 51-28. Da qui in poi, infatti, c’è poco da raccontare se non i minuti che coach Cioni concede alle giovani Antonini, Casini e Chelini. Ora l’Use Rosa tornerà in campo domenica alle 18 a Umbertide.