La Scalese fa l’impresa, risale il Gavena

Questa settimana la vetrina del calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa spetta a Scalese, Sovigliana, Marcignana e Monterappoli. Partendo dalla serie A1, grazie a una doppietta di Monti la Scalese è riuscita a battere 2-0 in casa la Computer Gross, terza forza del girone, ma che in chiave qualificazione alle finali ‘scudetto’ si deve cominciare a guardare le spalle. Oltre a Le Cerbaie, sconfitto e rimasto a pari punti, continua infatti la risalita del Gavena, capace di piegare 4-2 il Gs Allende (doppietta di Mattia Scannadinari e reti di Alessio Scannadinari e Taddei) e portarsi a soli 2 punti di distanza. In A2, nel girone C brilla la capolista Sovigliana, che con i centri di Giordano e Camilli fa suo lo scontro al vertice con lo Strettoio. Nel gruppo D risultato a sorpresa nel testa coda tra Marcignana e Valdorme, con i primi che riescono a fermare sul pari la capolista. Nello stesso girone da segnalare anche il poker messo a segno da Reda Mernissi, il quale ha firmato tutte le reti del suo Lisera nel 4-2 inflitto a Fontanella alla Young Boys. Infine, nell’E un tiro da fuori area di Marchini consente al Monterappoli di avere la meglio nello scontro diretto in chiave play-off contro il Casotti. Ecco il quadro completo della 6ª giornata di ritorno.

Serie A1, girone A: Boccaccio-Ferruzza 1-6; Le Cerbaie-Fibbiana 1-2; Scalese-Computer Gross 2-0; Gavena-Gs Allende 4-2; Piaggione Villanova-Castelnuovo 1-1. Riposava: Certaldo. Classifica: Fibbiana 27; Ferruzza 25; Computer Gross e Le Cerbaie 19; Gavena 17; Castelnuovo 15; Piaggione Villanova e Scalese 12; Gs Allende e Certaldo 9; Boccaccio 6.

Girone B: Real Isola-Stabbia 4-1; Casa Culturale-Bassa 2-0; Vitolini-Cerreto Guidi 4-0; La Serra-Castelfiorentino 0-1; Gs Sciano-Rosselli 0-2. Riposava: Limitese. Classifica: Real Isola 26; Casa Culturale 25; Vitolini 23; Castelfiorentino e Rosselli 22; Limitese 15; Bassa 13; La Serra 9; Cerreto Guidi e Stabbia 6; Gs Sciano 3.

Serie A2, girone C: Sovigliana-Strettoio 2-1; Balconevisi-Campagnola 3-0; Real Pavo Furiati-Ponte a Elsa 1-0: Young Boys-Lisera 2-4; San Quirico-Ortimino 1-1. Riposava: Mastromarco. Classifica: Sovigliana 26; Strettoio e Balconevisi 23; Mastromarco e Real Pavo Furiati 17; Ponte a Elsa 15; San Quirico 12; Lisera 11; Campagnola 7; Young Boys 3; Ortimino (-16) 0.

Girone D: Marcignana-Valdorme 0-0; Botteghe-4 Mori 0-3; Massarella-Team Arcogas 2-1; Vinci-Casenuove Gambassi 1-1; San Pancrazio-Molinese 1-0. Riposava: Corniola. Classifica: Valdorme 25; 4 Mori 24; Corniola 22; Massarella 21; Vinci 19; San Pancrazio 16; Casenuove Gambassi 14; Molinese 11; Botteghe 9; Marcignana 6; Team Arcogas 3.

Girone E: Unione Valdelsa-Spicchiese 4-0; San Casciano-Marcialla 0-4; Monterappoli-Casotti 1-0; Pitti Shoes-Malmantile United 1-1; Borgano-Brusciana 2-2. Classifica: Unione Valdelsa 25; Marcialla 24; Casotti, Martignana e Monterappoli 21; Malmantile United 16; Pitti Shoes 12; Brusciana 11; Borgano e Spicchiese 7; San Casciano 5.

Simone Cioni