"La salvezza? I calcoli li facciamo"

Quanti punti mancano per la salvezza? A questa domanda ha provato a rispondere il presidente azzurro Fabrizio Corsi, intervenuto a Radio Sportiva. "E’ inutile negare che un po’ di calcoli si facciano. Non penso che la quota salvezza sia molto distante dall’anno scorso, fu tra i 31 e 32 punti. Però noi dobbiamo affrontare ogni gara per fare il meglio e chiudere bene la stagione. Noi vogliamo passare il messaggio ai ragazzi che il traguardo prefissato è ancora lontano, ma può essere un vantaggio giocare senza quella preoccupazione che possono avere le squadre sotto di noi in classifica, anche perché molti ragazzi tra i nostri sono giovani e possono completarsi nel loro percorso di crescita giocando con maggiore serenità. Un’occasione da sfruttare, mettendo da parte l’euforia che può nascere dalla vittoria di ieri dopo un periodo un po’ sofferto". Intanto la squadra è tornata a lavorare in vista del Milan. Sicuramente out sia Vicario che Akpa Akpro. In difesa possibile avvicendamento tra Isjmajli e De Winter: una decisione in tal senso potrebbe arrivare dopo la rifinitura di oggi.