La Real Cerretese si raduna Ci sono sette volti nuovi

Conosciuto il proprio girone di campionato la Real Cerretese è pronta a tornare in campo per preparare la nuova stagione di Promozione. Dopo la finale play-off persa lo scorso anno i biancoverdi ripartono dallo zoccolo duro, con l’innesto di 7 volti nuovi, molti dei quali giovani di prospettiva. Il raduno è fissato per domani alle 18 al Palatresi di Cerreto Guidi agli ordini del confermato mister Andrea Petroni, che potrà avvalersi come sempre della collaborazione del vice Matteo Baldaccini, a cui si affianca il nuovo preparatore dei portieri Andrea Santerini. Giancarlo Padovani sarà il fisioterapista e massaggiatore. Questa la lista dei convocati, tra cui figurano ben 7 Juniores. Portieri: Alessio Battini (‘87); Enrico Shahini (‘04); Luca Ricci (‘05); Elia Arrighi (’06). Difensori: Leonardo Grasseschi (’04); Bernardo Tramacere Falco (’05); Marco Tolaini (’97); Alessio Lamberti (’96); Emanuel Michelotti (‘85); Federico Mordagà (’00); Francesco Iannello (‘03); Niccolò Pagliai (‘02); Edoardo Meoli (’06). Centrocampisti: Giacomo Cerboni (’95); Lorenzo Meucci (‘94); Edoardo Nieri (‘01); Lorenzo Pisano (‘04); Leonardo Lapi (‘96); Francesco Spinelli (’06). Attaccanti: Gianluca Menconi (’03); Francesco Masoni (’04); Khalil Bouhafa (‘97); Neri Melani (‘97); Matteo Fedi (‘98); Ugo Cianchini (’06); Guido Corsi (’06); Ndiouck (’06).