La Real Cerretese saluta la qualificazione I tempi supplementari sono stati fatali

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (110’ Perrotti), Iannello, Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi, Nieri (106’ Lelli), Melani, Bouhafa, Pisano (100’ Mallardo). All. Petroni.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Bartolozzi, Gabrielli (80’ Manenti), Menichetti, Spagnoli (86’ Romiti), Filippi, Verdi, Parmigiani (62’ Simonelli), Scaldarella, Raffi, D’Antongiovanni, Miceli. All. Bracaloni.

Arbitro: Borriello di Pontedera. Rete: 99’ Manenti.

Note. Espulso Menichetti (P) al 113’.

CERRETO GUIDI – Tempi supplementari fatali alla Real Cerretese, che non riesce a far fruttare la miglior posizione di classifica. Ai biancoverdi sarebbe infatti andato bene anche un pari al 120’ per volare in finale play-off contro la Larcianese. A giocarsi il prossimo turno sarà invece la Pontremolese. Gli ospiti cercano di fare la partita fin dalle prime battute, ma senza grandi pericoli per Battini. I padroni di casa si difendono con ordine e spaventano un paio di volte in contropiede con Fedi e Bouhafa la retroguardia azzurra. La prima frazione si chiude a reti bianche, mentre nella ripresa è la Real Cerretese a partire con un altro piglio. Nel finale di gara esce di nuovo fuori la Pontremolese, ma si va ai supplementari dove a decidere la qualificazione è un guizzo di Manenti sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Si.Ci.