"La Real Cerretese è sulla strada giusta"

Terzo posto a 2 punti dal Montecatini e a -3 dalla nuova capolista Larcianese. Questo lo scenario di classifica con cui la Real Cerretese ospiterà domenica prossima proprio il Montecatini con il sogno sorpasso. Dal ko dell’andata i medicei hanno recuperato 10 punti ai valdinievolini, che ieri hanno pareggiato 2-2 nel recupero di Maliseti (vittoriosa 2-0 in casa col Pietrasanta, invece, la Larcianese). Quello di domenica scorsa a Lamporecchio, inoltre, per il team di mister Petroni è stato il quinto successo di fila senza subire gol.

"Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo – ammette il diesse Piero Beneforti – Per me si tratta del primo anno a Cerreto e quando si arriva in una società nuova, il primo obiettivo è migliorarsi un pochino. E questo per me, al di là di come andrà a finire il campionato, è stato pienamente raggiunto perché i miglioramenti non si misurano solo con i risultati ma soprattutto guardando l’organizzazione societaria o la capacità di costruire una squadra giovane con prospettiva. E da questo punto di vista credo che abbiamo lavorato bene".

"Qual è il rapporto con il direttore generale Marco Carli? Se sono qui gran parte del merito e suo – prosegue il diesse biancoverde – e senza esagerare credo che nel giro di pochi anni possa diventare uno dei migliori direttori sportivi in circolazione perché ha passione ed è un grande conoscitore di calcio. Mi ha chiesto questa collaborazione per arricchirsi con la mia esperienza, per quanto io possa fare arricchire qualcuno (sorride)". Real Cerretese che è andata oltre le più rosee aspettative, con il miglior attacco del girone (38 reti di cui la metà firmate da bomber Bouhafa) e una delle difese meno battute. "Nel girone di ritorno ci siamo assestati con gli innesti di dicembre ed abbiamo subito solo quattro reti – ammette il dg Marco Carli – Il rapporto con Piero è eccezionale perché ci sentiamo quotidianamente ed analizziamo insieme ogni idea cercando poi la soluzione migliore per concretizzarla. Stiamo costruendo una cosa nuova e fa piacere che oltre alla Prima Squadra pure Juniores ed Allievi stiano facendo bene". "Siamo sulla strada giusta e domenica contro la capolista dovremo cercare di sfruttare l’entusiasmo derivante da queste cinque vittorie di fila – conclude Carli – provando a fare il massimo come abbiamo sempre fatto". "Al di là di quello che sarà il risultato finale – aggiunge Beneforti – dobbiamo solo essere contenti, ma se possiamo avere un piccolo vantaggio rispetto al Montecatini, è quello di poter affrontare la sfida con maggior leggerezza".

Simone Cioni