La Real Cerretese cerca conferme Scontro salvezza per il Gambassi

Domenica importante per tutte e tre le formazioni locali impegnate in Promozione (fischio d’inizio alle 14.30). Partiamo dal girone A, dove la lanciata Real Cerretese va in cerca di conferme a Pieve Fosciana. Terzi a sole 3 lunghezze dal 2° posto della Larcianese, i biancoverdi hanno l’opportunità di consolidare ulteriormente la loro posizione play-off. Il Pieve Fosciana, infatti, è penultimo con 19 punti anche se in serie positiva da 3 incontri (2 pareggi e una vittoria). Davanti ai propri sostenitori, comunque, i biancorossi finora hanno raccolto appena 2 punti.

Nel raggruppamento B trasferta decisamente più complicata per il Montelupo, a caccia di quella vittoria che manca dalla prima gara di questo 2023. Gli amaranto saranno infatti di scena al Nesi di Tavarnuzze contro il Centro Storico Lebowski, formazione che comunque li precede in classifica di soli 3 punti. Per l’occasione mister Lucchesi recupera i centrocampisti Brogi e Cerboni, che hanno scontato le proprie squalifiche.

Infine, nel girone C scontro diretto in chiave salvezza per il Gambassi, che ospita l’Atletico Maremma. I rossoverdi ospiti hanno solo 2 punti di vantaggio, ma hanno comunque un buon ruollino esterno. I ragazzi di mister Giglioli devono però riscattare il ko di Ponsacco.