La Primavera ko in venti minuti contro la Samp

Sampdoria

2

Empoli

0

SAMPDORIA: Tantalocchi, Migliardi (67’ Conti), Cecchini, Montevago, Porcu, Miettinen, Segovia (67’ Di Mario), Ivanovic (76’ Chilafi), Aquino, Uberti, Lotjonen (85’ Peretti). All. Tufano

EMPOLIi: Stubljar, Marianucci (46’ Indragoli), Degli Innocenti (64’ Zenelaj), Fini (46’ Barsi), Seck (46’ Ekong), Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Bucancil (76’ Alessio), Dragoner. All. Buscè

Arbitro: D’Eusanio di Faenza

Reti: 4’ Montevago, 20’ Ivanovic

BOGLIASCO – Un Empoli sotto tono cade 2-0 in casa di una Sampdoria in salute, che fa sua la gara nei primi 20 minuti. Approccio troppo morbido degli azzurri, che al 4’ sono già sotto per effetto della deviazione a centro area di Montevago sul cross di Porcu. I doriani insistono e, dopo essersi visti annullare una rete per fallo sul portiere, al 20’ raddoppiano con Ivanovic, abile a saltare Marianucci e a infilare Stubljar con una pregevole conclusione dal limite dell’area.

La prima frazione, totalmente a favore dei blucerchiati, si chiude con una traversa colpita da Checchini sugli sviluppi di un corner, mentre nella ripresa entra in campo anche l’Empoli, sicuramente più propositivo rispetto ad un abulico primo tempo. Così è costretto a sporcarsi i guanti anche Tantalocchi, provvidenziale prima sua un tocco ravvicinato di Ignacchiti e poi su una conclusione di Ekong da dentro l’area di rigore. I ragazzi di Buscè provano a riaprire la partita e quello ad andarci più vicino di tutti è sempre Ekong, ma il suo tiro lambisce il palo. Nel finale ci provano anche Bolì e Zenelaj, senza però la giusta precisione. Con i suoi 39 punti a 7 gare dalla fine, l’Empoli resta comunque a sole 4 lunghezze dai play-off.

Simone Cioni