La Palagina trionfa nella finalissima

Trionfo della Palagina Cappiano Volley che si impone per 3-0 contro l’Arci Livorno nella finalissima per il primo posto del campionato Uisp Poole Play out. Una gara a senso unico dove svettano i colori biancocelesti. Nella finalissima, giocata sul parquet neutro del Pala MonteSerra di Cascine di Buti, coach Letizia Fagiolini schiera uno ’starting six’ in parte inedito che spiazza le labroniche: al palleggio Borgioli (la migliore in campo chiamata a sostituire l’infortunata Maccioni proprio nelle fasi finali del campionato), Bertini opposta, bande Barzagli e Marrucci, al centro Buti e Mugnaini, libero Ramerini. Nessun cambio, ma tutta la panchina ha continuamente sostenuto le compagne. Avvio subito vincente per la Palagina che si porta avanti gestendo il vantaggio fino al 25-21. Il secondo inizia ancora meglio (6-0), poi una serie di errori riaprono il match, ma la Palagina raddoppia ai vantaggi (26-24).

Nel terzo set le calligiane sono più che mai determinate a chiudere la sfida lasciando al palo le rivali sul 25-16. Ecco la rosa: Francesca Mattucci, Francesca Moretti, Rachele Cavallini, Rachele Giorgetti, Maria Chiara Maccioni (K), Rita Bertini, Emma Mugnaini, Annalisa Buti, Nicoletta Fagiolini, Barbara Maestrini, Maebe Barzagli, Serena Salvadori, Alice Nardi, Stefania Ramerini, Elisa Borgioli, Matilde Silvestri, Erika Zito e Janet Puccinelli. La società esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Così commenta il vice presidente esecutivo Giuseppe Cavallaro: "Ringrazio coach Fagiolini, il capitano Maccioni e tutte le atlete per la splendida prestazione".

S.R.