La Palagina stasera ritrova il Gdp di Pisa In palio c’è l’accesso alla finalissima

È semifinale per la Palagina Volley Cappiano che stasera gioca l’accesso alla finalissima dei play-out femminili del campionato Uisp. Dall’altra parte della rete ancora una volta il Gdp di Pisa battuta per 3-2 in occasione dell’ultima gara del girone di andata. Una vittoria sofferta, ma resa ancora più bella da parte di Borgioli e compagne che hanno rimesso in sesto una gara compromessa vincendo al tie-break 15-13 dopo oltre 2 ore di gioco. I parziali: 25-27, 19-25, 26-24, 25-17, 15-13. In campo Borgioli in regia (Maccioni indisponibile) Marrucci opposta (poi spostata nel ruolo di banda), schiacciatrici Barzagli e Maestrini (passata nel ruolo di opposta), al centro Fagiolini e Mugnaini, libero Giorgetti. In virtù di questi 2 punti la Palagina chiude al comando del girone con 21 punti e affronta in semifinale la quarta classificata che, ironia della sorte, è il Gdp Pisa affrontato 7 giorni fa. Fischio d’inizio alle 21,30 al PalaPascoli di Fucecchio. La posta in palio è l’accesso alla finalissima di giovedì 13 aprile a Cascine di Buti. (Nella foto Rita Bertini)