La Palagina si impone in casa contro l’Arci Cgn Livorno e balza in vetta alla classifica

Una meritata vittoria casalinga per la Palagina Volley Cappiano che si impone agilmente sull’Arci Cgn di Livorno con i parziali di 25-14, 25-21 e 25-16. Una gara che è stata ben gestita dalle padrone di casa in questo secondo turno dei play-out Uisp e che fa subito dimenticare l’amara sconfitta esterna di Viareggio. Le locali entrano in campo con un nastro nero sulla divisa da gioco per ricordare la mamma della giocatrice Janet Puccinelli, venuta a mancare dopo una breve malattia. Prima del volley giocato anche un minuto di silenzio. Poi la sfida entra nel vivo con le "calligiane" incisive e determinate a portare a casa il risultato pieno.

Tra pallonetti e attacchi piazzati la Palagina conquista agilmente il primo set: in campo Maccioni in diagonale con Marrucci, al centro Buti e Mugnaini, bande Salvadori e Maestrini, Ramerini libero. A disposizione solo Barzagli (che entra in corso di gara al posto di Salvadori), Giorgetti e Moretti. Più equilibrato invece il secondo set, ma più a causa delle sbavature delle padrone di casa che ritrovano in tempo la giusta lucidità per raddoppiare e poi chiudere il match. Il forziere delle fiorentine passa quindi a tredici punti che vale il primo posto in classifica. Domani si torna di nuovo in campo: è in programma lo scontro al vertice a Pisa in casa dell’attuale vice capolista dietro di appena due punti. Sarà una sfida impegnativa e non scontata.

S.R