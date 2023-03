La Palagina lotta e vince a Pisa Domani arriva il Viareggio

La Palagina Volley di Ponte a Cappiano vince a Pisa e chiude al comando il girone di andata del play-out del campionato Uisp Femminile. A Pisa le ragazze di mister Letizia Fagiolini si aggiudicano lo scontro al vertice ai danni del Gdp battuto per 3-0 con le calligiane che volano a quota 16 lasciando le rivali dietro di 5 lunghezze. Domani riprende il girone di ritorno e la Palagina attende il Volley Viareggio, 10 punti e unica rivale che ha vinto all’andata, per provare a pareggiare i conti. Fischio d’inizio alle 21,30 al PalaPascoli di Fucecchio. Tornando alla cronaca del match a Pisa coach Fagiolini schiera Maccioni in regia con Marrucci opposta, al centro Bertini e Buti, bande Barzagli e Maestrini, libero Giorgetti. Unico cambio in corso di gara è l’ingresso per Salvadori per Maestrini.

L’avvio è tutto per la Palagina che gioca bene e vince in scioltezza (25-14), mentre il secondo set è più equilibrato: le locali si sbloccano e le calligiane commettono qualche sbavatura in più, ma senza mai mettere in discussione la frazione vinta 25-21. Nel terzo invece le ospiti soffrono e si trovano a dover rincorrere: sul finale, sotto di 3 punti, la Palagina tira fuori le unghie e agguanta il pareggio (24-24) dando vita ad un serrato punto a punto. Il decisivo lo firma Palagina che vince 28-26.