La Montesport vuole la finale Sfida tra big contro Cremona

Siamo alle strette finali della Coppa Italia di Serie B2 femminile. Oggi, alle 11.30, al Palalirone di Castel Maggiore, si disputerà la semifinale fra Cr Transport Ripalta (Cremona) e Montesport. Le due squadre sono prime nei rispettivi gironi del campionato regolare: le lombarde sono prime nel girone C con 62 punti, frutto di 22 vittorie senza sconfitte, con 66 set vinti e 15 persi, per un Quoziente set di 4.4. Le biancoblu di Luigi Cantini e Serena Benini sono anch’esse prime in classifica, nel girone H, con 61 punti, dopo 22 partite con 21 vittorie e una sola sconfitta, e un Quoziente set di 5.8. Si tratta quindi di due squadre molto forti che puntano, oltre che alla promozione in serie B1, anche alla Coppa Italia con fondate ambizioni. Ricordiamo le componenti della squadra di Montespertoli che tante soddisfazioni stanno dando al pubblico e alla società: Para 2, Fenili 7, Casini 16, Mezzedimi 31, Mazzini 13,m Bettaccini 11, Castellani (L), Dozi 2, Bigliazzi, Maioli e Paoli. Poco prima, alle 10, sarà disputata l’altra semifinale fra Fiumara Miovolley Gossolengo (Piacenza) e Pantaleo Podio Fasano (Brindisi).

Le emiliane sono prime nel girone F, con 62 punti, frutto di 21 vittorie e una sola sconfitta e un quoziente set di 6.5, mentre le pugliesi sono prime nel girone L, imbattute dopo 21 partite e un quoziente set di 7. Quindi anche questa sarà una partita di alto livello. La finale sarà sabato 8 aprile, alle 15 al Pala Dozza di Bologna, uno dei templi della pallavolo italiana.

Francesco De Cesaris