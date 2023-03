La Montesport oggi in trasferta C’è la Emmegel

La Montesport oggi alle 18 sarà a Calenzano dove affronterà le locali dell’Emmegel, per la 21a giornata del campionato di serie B2. Le biancoblu di Cantini e Benini sono sempre saldamente in testa alla classifica con 55 punti, frutto di 19 vittorie su 20 partite che le candidano alla promozione nella serie superiore. Le calenzanesi sono invece settime in classifica con 31 punti, dovuti al campionato altalenante di cui sono state protagoniste fino a ora. Certamente sono in una posizione tranquilla in classifica, ma comunque non vorranno fare da agnello sacrificale per le mire delle montespertolesi. Alla fine dell’ultima partita disputata a Viterbo, la soddisfazione trapelava nelle parole delle altlete biancoblu che si preparavano già all’incontro del primo aprile contro le tigri empolesi. Arbitreranno D’Auria e Colucci.