La Montesport ad Arezzo Gara tosta per la Timenet

Il campionato di Serie B2 femminile si avvia alla fine e oggi si disputerà il penultimo turno. La Montesport sarà di scena ad Arezzo dove, alle 17.30, al PalaMaccagnolo di via Cook, incontrerà le locali della Ius Arezzo. La vittoria non dovrebbe sfuggire alle ragazze di Luigi Cantini e Serena Benini. Infatti le biancoblù sono saldamente al comando del girone dall’inizio del torneo e hanno 67 punti, mentre le avversarie sono ottave con 35 punti. Anche se in trasferta, le biancoblù, a meno di rilassamenti, anche comprensibili, dovuti alla recente contemporaneità di campionato e coppa, dovrebbero imporsi, ripetendo il netto risultato della partita di andata. Le aretine d’altronde sono tranquille in classifica e si batteranno solo per un risultato di prestigio. Arbitreranno: Farnesi e Falaschi.

La Timenet Volley Empoli è in trasferta a Magione, dove alle 17.30, al Palasport di via della Libertà, incontrerà la Tmmtorneria-Ofocchiali nel penultimo turno del campionato di serie B2. La Timenet è favorita, ma la partita non sarà facile: le giallonere sono seconde in classifica con 58 punti e si preparano ai play-off, mentre le avversarie sono quarte in classifica, con 43 punti, senza problemi di sorta. Le due squadre giocheranno tranquille anche se le empolesi potrebbero voler continuare la striscia di vittorie quest’anno in Umbria, tutte per 3-0 e voler aumentare il loro punteggio in vista di una eventuale classifica avulsa, importante per i play-off. Arbitreranno Valeri ed Annese.

Francesco De Cesaris